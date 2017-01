Der Mann mit den vielen Kameras

Imagefilme für Firmen, Naturfilme über das Zittauer Gebirge und seit neuestem auch Aufnahmen aus der Luft: Viele haben schon Werke von Hans-Wolf Ulrich gesehen. Oft vielleicht ohne zu wissen, dass die Filme in der Oberlausitz, genauer in einem kleinen Häuschen in Waltersdorf entstehen. Dort betreibt der passionierte Filmemacher gemeinsam mit seiner Frau seit Anfang der 1990 Jahre die Werbeagentur und Filmproduktion „Lausche Video".

Waltersdorf. Angefangen hat alles 1990. Hans-Wolf Ullrich arbeitete für Konsum und wollte zusätzlich in Babelsberg studieren. „Die Firma hätte das Studium finanziell unterstützt. Nach der Wende hätte ich das Studium allerdings komplett aus eigener Tasche zahlen müssen. Und da ich mir das damals nicht leisten konnte, musste eine Alternative her", erzählt der Filmemacher. Ullrich entschied, sich selbstständig zu machen und so wurde Lausche Video geboren. Allein musste er den Sprung ins kalte Wasser nicht wagen. Von Beginn an seiner Seite ist seine Frau Michaela. Sie arbeite vor dem Schritt in die Selbstständigkeit für die Gemeinde.

Arbeit im Filmstudio

Auf dem Weg zu den ersten eigenen Filmen mussten Michaela und Hans-Wolf Ullrich nicht bei null anfangen. Erfahrungen mit Filmproduktionen hatte der gebürtige Jonsdorfer schon vorher, er leitete zu DDR-Zeiten ein Filmstudio. „Dort drehten wir viele Filme für die Industrie, aber auch Landschaftsfilme. Damals alles noch auf Zelluloid", erinnert sich

Ullrich.

Diese Erfahrung nutzte er Anfang der 90er, investierte in Videotechnik und begann mit Eigenproduktionen beispielsweise über das Spreequell-Land oder das Zittauer Gebirge. „Das waren damals sehr kleine Produktionen, die sich aber teilweise immer noch verkaufen." Heute steht Lausche Video auf vielen Standbeinen. Neben der Filmproduktion bietet die Firma auch Fotoarbeiten, Printmedien, Webdesign und Kopierarbeiten (Kopien von 8mm-, 16mm- und 35mm-Filmen auf andere Medien). Das Hauptaugenmerk bleibt aber die Filmproduktion und die erfordert ein ständiges aufrüsten der Technik. Neuestes „Spielzeug", eigentlich vielmehr ein Hightech-Filmwerkzeug, ist eine Drohne, die in sogenanntem 4K aufnimmt (4K bezeichnet ein hochauflösendes digitales Videoformat, das ungefähr vier Mal so viele Bildpunkte hat wie Full HD).

„Außerdem bieten wir seit Juni 24 Stunden Livebilder vom Breiteberg in Bertsdorf", erzählt Hans-Wolf Ullrich. Auf www.liveinfo-oberlausitz.de kann man live einen Blick auf den Berg werfen und bekommt neben vielen nützlichen Informationen auch neue Filmproduktionen von Lausche Video zu sehen. Tony Keil