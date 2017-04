„Das Leben ist ein dauernder Lernprozess“

Gräfendorf. Seit 1994 lebt er in Gräfendorf und bekleidet dort seit 2014 das Amt des Ortsbürgermeisters. „Ich fühle mich zu Hause im Ort und möchte, dass es hier vorangeht. Stillstand ist nicht meine Philosophie“, sagt Rothaug und untermauert: So wurden etwa der Bürgersteig und die Straße am Sportplatz hergerichtet. Der Jugendklub hat ein neues Dach erhalten, das Feuerwehrhaus wurde umgebaut sowie zahlreiche Elektro- und Telefonkabel in die Erde gebracht. „Daran haben sich viele Leute aus dem Ort beteiligt - manche opferten sogar ihren Urlaub. Es freut einen natürlich, wenn sich die Menschen engagieren und sich für ihren Ort einbringen“, erzählt der Bürgermeister und schwenkt zum zweiten Ehrenamtskapitel. Gerd Rothaug ist Präsident des Gräfendorfer Karnevalvereins - und das bereits 20 Jahre. „Bis 1996 haben die Karnevalisten aus Falkenberg bei uns im Ort für Stimmung gesorgt. Dann fassten wir den Entschluss, das selbst in die Hand zu nehmen.“

Der Karnevalsverein war geboren. Jetzt galt es, eine Führungsperson zu finden. Gerd Rothaug lag nahe. „Wenn einem die Bereitschaft für ehrenamtliche Tätigkeiten angeboren ist, dann engagiert man sich“, sagt er und lächelt: „Ich bin schon ein spaßiger Mensch, kann mit Schabernack umgehen, auch, wenn ich als Kaufmann eher Realist statt Narr bin.“ Karnevalistisch angehaucht war er bereits. Gerd Rothaug ist in der Pfalz geboren, einer Karnevalshochburg. Nach dem Abitur studierte er Betriebswirtschaftslehre in Mannheim. Bereits seit 19 Jahren steht der Präsident auch in der Bütt. Seine Reden sind oft politisch. Daran Schuld sind bestimmt seine politischen Aktivitäten. Seit 2008 sitzt der Pfälzer für die CDU in der Stadtverordnetenversammlung in Herzberg, ist dort stellvertretender Bauausschussvorsitzender, ist im Kreistag des Landkreises Elbe-Elster vertreten und leitet auf dieser Ebene zudem den Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport.

Dass er als Ortsbürgermeister in mehreren politischen Gremien sitzt, sieht er als Vorteil: „Man bekommt einen anderen Betrachtungswinkel für Probleme, denkt vielfältiger und schaut über den Tellerrand hinaus.“ Bestes Beispiel sei die Geschichte mit dem Oberstufenzentrum (OSZ) in Herzberg. Gerd Rothaug sprach sich dafür aus, dass das alte Gymnasium ins OSZ zieht, um die Lernbedingungen schnell zu verbessern. „Es war ein Ringen im politischen Raum, doch es hat funktioniert. Ich habe versucht, die Menschen mitzunehmen. Ich glaube, das ist immer wichtig. Wir müssen gemeinsam Lösungen finden und sachlich und überlegt argumentieren“, sagt Rothaug und fügt an, dass er trotzdem kein Ja-Sager ist. „Ich sehe die Notwendigkeit, manchmal Kompromisse einzugehen. Eine machbare Lösung ist mir lieber, als mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Ich schätze die Meinung anderer, denn ich kann daraus auch etwas lernen. Das Leben ist ohnehin ein dauernder Lernprozess und wenn man sich das nicht vor Augen führt, dann kann man viele solcher Verantwortungen nicht übernehmen.“