Auch mit 69 noch kein bisschen leise

Hoyerswerda. Schon in den 70er Jahren bezauberte die blonde Tschechin nicht nur mit ihrer Stimme, sondern auch mit Charme und Ausstrahlung Millionen TV-Zuschauer in der ehemaligen DDR. 1983 moderierte Helena Vondrackova („Archimedes“) , auch heute noch einer der populärsten Stars der internationalen Schlagerszene, die Unterhaltungsshow „Ein Kessel Buntes“ sogar auf deutsch.

Beim großen Schlager-Event „Wiedersehen macht Freude“ am 26. April in der Lausitzhalle können sich alle ihre Fans auf ein Wiedersehen mit der schönen Helena freuen. Der Wochenkurier sprach mit ihr schon vorab auf ihrem Hausboot am Ufer der Moldau.





Treffpunkt Paradies

Helena Vondrackova sitzt auf dem Sonnendeck ihres Hausbootes und schaut verzückt den Schwänen nach, die lautlos über den glasklaren Stausee gleiten. „Schönheit braucht eben Ruhe“, lächelt sie verschmitzt.

Hier, in einer stillen, bewaldeten Bucht nahe Prag tankt der tschechische Superstar Kraft zwischen seinen anstrengenden Konzerten und zahlreichen TV-Auftritten. „Ich habe gerade eine große TV-Show aufgezeichnet“, verrät Helena und rückt die Sonnenbrille zurecht. „Am 24. Juni, am Tag meines 70. Geburtstages, wird sie im tschechischen Fernsehen ausgestrahlt. Ich freue mich riesig.“

Dann erzählt die Sängerin, wie sie zusammen mit ihrem Ehermann Martin Michal (58), einst Fußball-Torwart bei Dukla Prag, auf die Idee mit dem Hausboot gekommen ist. „Eigentlich wollten wir uns ein Wochenendhaus kaufen, doch bei einer Dampferfahrt in der Sächsischen Schweiz sah ich am Elbufer ein Hausboot ankern. So eines wollte ich auch!“ Gesagt, getan! „Wer kann so einer schönen Frau schon NEIN sagen“, schmunzelt Martin und beauftragte einen befreundeten Tischler mit dem Bau des 85 Quadratmeter großen Bootes, das ganz nach Helenas speziellen Wünschen entstand. Mit einen 35 Quadratmeter großem Wohnzimmer, gemütlicher Küche, Bad mit Dusche und herrlichem Blick auf die Moldau.

Morgens ist das Panorama mit Blick auf Wald und steile Felsen besondes schön. „Bei Sonnenschein glitzert das Wasser wie eine Million Diamanten. „Ich liebe das einsame Leben inmitten der Natur“, schwärmt Helena, während sie sich eine blonde Haarsträhne aus dem Gesicht streicht. „Hier, fern aller Großstadt-Hektik, kann ich in aller Ruhe die Seele baumeln lassen.“

Überkommt Helena doch einmal die Lust auf Lärm, wirft Ehemann Martin, der noch regelmäßig in einer Promi-Fußballmannschaft kickt, die Motorjacht an. „Dann jagen wir manchmal bis zu 50 Kilometer über die Moldau“, lacht Helena.





Feiern mit Freunden

Dabei kommen ihr angenblich immer die besten Ideen. Wie schon im Frühjahr 2007, als sie die Pläne für die Feier zu ihrem 60. Geburtstag machte. Eigentlich hatte Helena damals lange überlegt, ob sie diesen runden Geburtstag überhaupt feiern soll. Nachvollziehbar, wenn man in diesem Alter in Jeans und engem Top noch knackig aussieht und sich wie höchstens 40 fühlt. „Aber schließlich siegte doch die Vernunft über die Eitelkeit.“ Damals gab sie eine rauschende Garten-Party für 300 Stars des tschechischen Show-Adels im noblen Prager Landhaus-Restaurant „Ladronka“. „Den ganzen Tag über prasselte der Regen in den Biergarten“, erinnert sie sich. „Doch Punkt 18, pünktlich zu Beginn der Geburtstagsprogramms, schien plötzlich die Sonne.“

Karel Gott, die goldene Stimme aus Prag, war natürlich auch unter den Gratulanten. „Ich würde mich sehr freuen, wenn er auch diesmal wieder mit seiner Ehefrau Ivana und den beiden Töchtern Charlotte und Nelly dabei ist.“ Helena legt die Sonnenbrille beiseite, blättert im Notizblock.

Ihre blauen Augen strahlen, als sie mit dem Finger auf einen Termin zeigt: „Meinen 70. Geburtstag feiere ich abends mit meinen besten Freunden ganz romantisch auf der 1348 von Karl IV gegründeten Burg Karlstein. Zuerst schauen wir uns die Aufzeichnung meiner TV-Show an, anschließend steigt eine riesige Party mit meinen besten Freunden auf dem Burgplatz.“





Fit mit Tricks Wie schafft das Helena bloß alles? „Ich habe einen einfachen Trick, um fit zu bleiben“, verrät die Sängerin. „Zu Hause in Ritka habe ich einen Pool mit Unterwassermassage. Morgens unsd abends lasse ich mich vom Wasserstrahl von unten bis oben kräftig durchpusten, das hält mich frisch.“ Wie auch das regelmäßige Joggen, ein Speiseplan mit viel Joghurt und Müsli. Und wenn es die Zeit erlaubt, trifft sich Tennis-Fan Helena mit Ex-Wimbledon-Siegerin Martina Navratilova sogar zu einem Trainings-Match.“