Armenien und Schweden vereint

Bilder von Marie Akerlund treffen auf Skulpturen von Ararat Haydeyan. Mehr als 100 Besucher der Vernissage bestaunten die Kunstwerke. Die Bilder von Marie Akerlund locken mit geheimnisvollem Flair mystisch nordischer Landschaft wie in einer Sagenwelt. Aber die Realität zieht ein in die geheimnisvollen Bilder der 1961 in Finspang geborenen und lebenden Künstlerin. Mit ihren Bildern hat sie einen internationalen Ruf erworben und ist mit Kunstpreisen geehrt worden wie 2015 mit dem Internationalen Kunstpreis von Rom. Für den seit seit 1995 in Deutschland lebenden Architekten und bildenden Künstler Ararat Haydeyan, der 2002 sein Atelier in Saathain eröffnete und dort mit vielen Aktivitäten die Elbe-Elster-Kunstszene bereichert, zeigt erstalig nur Skulpturen in einer Ausstellung. Am Wasserlauf hinter dem Sparkassenpavillon macht der Besucher Bekanntschaft mit der Poesie von ,,Traum und Wirklichkeit“ aus rostigem Metall und glänzender Kugel.und dem amWasser sitzenden ,,Liebespaar“. ,,Das Paar muss bleiben“, vernahm Jürgen Riecke den Wunsch von Besuchern.