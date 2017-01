Ahne als Stellvertreter Gottes Stammgast in Finsterwalde

Von Beginn an stimmt in Finsterwalde die Beziehung zwischen Poet Ahne und Publikum. Die aus dem Radio bekannte unnachahmliche Stimme und der unverwechselbare lakonisch-schnoddrige Humor mit philosophischem Tiefgang ziehen in den Bann. Seine Agenda für Humor ist in Finsterwalde angekommen, weiß Ahne und hat ebensoviel Spaß wie das Publikum während der zwei Stunden beim ,,Kampf für eine bessere Welt“. Das liegt auch an der leckeren Blutwurst, die Ahne vor der Lesung verspeisen darf. Außerdem komme er wegen des Bieres nach der Lesung in der Kneipe ,,Radsche“ nach Finsterwalde. Jedenfalls bekommt der Reporter grinsend solche Ahne typischen Antworten, wenn man fragt, warum es ihn immer wieder nach Finsterwalde zieht. ,,Natürlich auch wegen der toll sanierten Berliner Straße vor der Buchhandlung“, ergänzt Ahne verschmitzt. ,,Und wegen des tollen Publikums?“, wird nachgefragt ,,Ach so, ja, natürlich auch!“ Ein Grund ist vor allem, dass der von Marina und Klaus Mayer hergestellte Kontakt mit der ersten Lesung 2014 durch die Geschäftsführer-Nachfolger Torsten Mayer und Christian Kielinski in der Buchhandlung trefflichst gepflegt wird.