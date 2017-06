Wetter, Wetter, Wetter...

Am 21. Juni hat der Winter endgültig ausgespielt. Mit dem Sommeranfang geht nicht nur die Sommersonnenwende einher. Jetzt beginnt auch die Zeit der Dorffeste - mit Party unter dem Sternzelt. Doch nach dem Sommeranfang folgt ein um so bedeutenderes Datum: Der Siebenschläfertag am 27. Juni. Wie sich an diesem Tag das Wetter zeigt, so soll es sieben Wochen bleiben, sagt eine Bauernregel. Es gibt sie in vielen Variationen. Eine wäre: Wie das Wetter am Siebenschläfer sich verhält, ist es sieben Wochen lang bestellt. Gut, bis zum 15. August ist nicht der ganze Sommer aber nass und kalt hatten wir schon einmal. Laut einem wetter.de-Modell bringt der Siebenschläfer 2017 einen Mix aus Sonne und Wolken. Trocken soll dieser Tag nicht über die Bühne gehen, richtig nass aber auch nicht. Die zurzeit prognostizierten Temperaturen liegen um 25 Grad. Warten wir es ab.

Stefan Staindl