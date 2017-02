Westfernsehen für alle!

Nachtflohmarkt in Löbau

Löbau. Zum Start eines neuen Jahres nehmen sich die meisten etwas vor, was sie zukünftig besser oder anders machen wollen. Aktiver Sport treiben, ausgewogene Ernährung sowie mehr Freizeitspaß mit der Familie und den Freunden führen die Hitliste der guten Vorsätze an. Aber auch das längst überfällige Entrümpeln von Keller oder Dachboden sowie das Aufräumen von Garage oder Gartenlaube stehen oftmals auf dem mittelfristigen To-do-Programm. Wenn man die Umsetzung der guten Absichten allerdings hinauszögert, geraten sie schnell in Vergessenheit. Deshalb: nicht auf die lange Bank schieben, sondern gleich zum Jahresbeginn anpacken. Gerade beim nicht sonderlich beliebten Ordnung-Schaffen häufen sich viele Dinge an, für die man keine Verwendung mehr hat. Für den Sperrmüll sind sie jedoch viel zu schade, und andere Leute suchen oder sammeln eventuell genau das, was man selbst nicht mehr benötigt. Also verkaufen statt wegwerfen – lautet die Devise. Eine prima Gelegenheit dafür bietet der Nachtflohmarkt, der am 11. Februar im Löbauer Messepark stattfindet. Hier kann man alles verkaufen, hier findet man alles, und hier kann jeder mitmachen. Um 15 Uhr öffnen sich die Türen für die Besucher, und dann heißt es wieder: bummeln, schauen, stöbern, in Kisten kramen und feilschen. Das Angebot der rund 100 Händler ist riesengroß, reicht von Alltagsgegenständen zu günstigen Preisen über heiß begehrte Sammlerstücke bis hin zu ausgefallenen Raritäten und Kuriositäten. Bis 22 Uhr geht die Entdecker- und Shoppingtour durch die beheizte und gut beleuchtete Messehalle, Görlitzer Straße 2b. Und natürlich wurde auch an den kleinen Hunger zwischendurch gedacht: Die Gastronomie sorgt mit Imbiss und Erfrischungen für das leibliche Wohl. Was: Nachtflohmarkt Wann: 11. Februar; 15 bis 22 UhrWo: Messe & Veranstaltungspark LöbauEintritt: 2 Euro, Kinder bis 12 Jahre freiWeitere Infos: www.nachtflohmaerkte.de/loebau

