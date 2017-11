Weidwerk mit Todesfolge

"Geheimes Museum" auf der Schießgasse

Dresden. Polizeipräsident Horst Kretzschmar lädt am 12. November zum "Tag der offenen Tür" auf die Schießgasse. Die Dresdner Polizei wird damit nach zwölf Jahren wieder ihre Pforten für interessierte Besucher öffnen. Vorgestellt werden Fahrzeug- und Technikausstellung, die Diensthundestaffel und die Selbstverteidigungsausbildung der Einsatzkräfte. Geöffnet ist auch Dresdens "geheimes Museum", in dem die über 100-jährige Geschichte der Dresdner Polizei erlebbar ist. Der Polizeigewahrsam, die kriminaltechnische Tatortarbeit oder der Führungsstab können besucht werden. Das Polizeipräsidium ist für die Besucher von 10 bis 16 Uhr geöffnet, der Zugang zum Ausstellungsbereich erfolgt über die Landhausstraße, die polizeihistorische Sammlung kann direkt über den Eckeingang Schießgasse/Rampische Straße betreten werden. 18 Uhr findet im Hygiene Museum die Veranstaltung "TACHELES zur sächsischen Polizei" statt.