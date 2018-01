Weg ist weg

„Heißes Ende“ für Weihnachtstannen

Pirna. Jedes Jahr der gleiche Anblick: Die Weihnachtstage neigen sich dem Ende zu und der wundervoll geschmückte Baum hält sich nur noch mit Mühe in seinem Baumständer. Wohin also mit dem Baum? Die Freiwillige Feuerwehren Pirna und auch der Heimatverein Mühlsdorf halten attraktive Angebote bereit: So kann die heimische Nordmanntanne am 13. Januar ab 16 Uhr bei den Kameraden der FFW in Pratzschwitz und ab 17 Uhr bei der FFW in Neundorf abgegeben werden. An diesem Tag lädt auch die Freiwillige Feuerwehr Copitz 14 Uhr zum Weihnachtsbaumleuchten auf der Schillerstraße gegenüber dem ehemaligen DISKA-Markt ein. Am 13. Januar, 18 Uhr, lädt der Heimatverein Mühlsdorf (bei Lohmen) auf den Festplatz an der Kirschallee zum Weihnachtsbaumverbrennen und anregenden Gesprächen ein. Natürlich gibt es Grillwürste, Kinderpunsch und Glühwein. »Bei all diesen Aktionen gilt jedoch: Die Weihnachtsbäume werden nur am Tag der Veranstaltung entgegen genommen. Die Veranstaltungen dienen nicht dazu, noch schnell Gartenabfälle aus dem Vorjahr loszuwerden«, weist Pirnas Stadtsprecher Thomas Gockel hin. In Heidenau wird es leider nichts mit dem Spektakel. "Das für den 12. Januar geplante Weihnachtsbaumverbrennen auf der Festwiese an der Elbewurde gestern kurzfristig durch den Veranstalter, die SR Event & Management GmbH, abgesagt", informiert Katrin Reichelt. Aufgrund der Kurzfristigkeit der Absage sieht die Stadt Heidenau keine realistische Möglichkeit, einen anderen Veranstalter für die Durchführung des Weihnachtsbaumverbrennens zu finden. Private Haushalte können Weihnachtsbäume auch zu den offiziellen Terminen des Zweckverbandes Abfall Oberes Elbtal an den Sammelplätzen abgeben. www.zaoe.de. Jedes Jahr der gleiche Anblick: Die Weihnachtstage neigen sich dem Ende zu und der wundervoll geschmückte Baum hält sich nur noch mit Mühe in seinem Baumständer. Wohin also mit dem Baum? Die Freiwillige Feuerwehren Pirna und auch der Heimatverein…

weiterlesen