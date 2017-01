Was für 2017 Mut macht

Geschichten, die Mut machen, müssen nicht immer Titelseiten füllen oder medial aufgebläht im Abendprogramm gesendet werden. So eine Geschichte schrieben alle diejenigen Forster, die sich an einer Spendenaktion der Feuerwehr beteiligten. Diese rief zu Sach- und Geldspenden auf, um die Familien nach einem Brand in der Rüdigerstraße am 10. Januar zu unterstützen. Die Resonanz war überwältigend, die einst bis Mitte Februar geplante Spendenoffensive konnte mittlerweile eingestellt werden. In politisch und vor allem auch gesellschaftlich turbulenten Zeiten ist das ein Signal, was Hoffnung gibt. Es zeigt, dass trotz allem Missmut und auch Ängsten bei vielen Menschen das Herz am richtigen Fleck ist. Lassen sie uns das weiterleben...2017 ist noch jung.

Jan Hornhauer