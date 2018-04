Was bitte ist »d«?

SZO führt die Königliche Garde an

Oberlichtenau. Tom Kaiser ist einer der Väter des großen Erfolges des Spielmannszuges Oberlichtenau e.V. (SZO) nach der deutschen Wiedervereinigung. In seiner Funktion als Tambourmajor war er maßgeblich am Aufbau des Marsch- & Drillkontingentes beteiligt und hat dessen Erscheinungsbild über viele Jahre entscheidend mitgeprägt. Der Verein ist ihm dafür immer noch sehr dankbar. Nun hat er diese anspruchsvolle Aufgabe abgegeben. Die Brüder Daniel und Silvio Mager werden nun Deutschlands erfolgreichster Marchingband vorangehen und mit neuen Ideen und Impulsen die Weiterentwicklung vorantreiben. Das Handwerk des Stabführers ist deutlich komplexer als es auf den ersten Blick scheint und will deshalb erst einmal erlernt werden. Aufgrund der guten Kontakte der Oberlichtenauer zur Königlichen Garde seiner Majestät Harald 5. in Norwegen bekamen die beiden Magers ihre Ausbildung nun direkt bei den großen Vorbildern des Vereins. Vom 9.-12. April weilte eine Abordnung des SZO in Oslo. Diese durfte nun noch näher dran sein als je zuvor. Vier Tage waren sie ins Kompaniegeschehen eingebunden und begleiteten die Musik-Gardisten bei Proben und Auftritten. Mit einem fachlichen und emotionalen Arbeitsvorrat für die nächsten Monate traten sie die Heimreise an. Zu Hause machen seitdem Anekdoten und Erzählungen von den vielen Begegnungen in Oslo die Runde. Die beliebteste davon geht etwa so: Der Tambourmajor der norwegischen Garde hat den beiden Aspiranten aus Oberlichtenau am Montagabend Hausaufgaben gegeben. Am Dienstag will er wiederkommen und weiter trainieren. Also üben diese in der „Gardehalle" die neuen Zeichen und Elemente parallel zum laufenden Training des Musikcorps. Der für diesen Tag verantwortliche Instrukteur beobachtet das Treiben der Deutschen interessiert. In einer Übungspause Unterhalten sich der Feldwebel und Daniel Mager – beide im Englischen keine Muttersprachler. Ob er nicht ein paar Runden mit dem Musikcorps drehen will, fragt der Norweger. Was er genau gesagt hat, ist wohl im Probenlärm untergegangen. Der Deutsche sagt eher aus Höflichkeit „Yes" und findet sich zwei Minuten später völlig unerwartet mit einem Tambourstab in der Hand vor der angetretenen Garde wieder. Die nun folgenden Bilder sind so surreal, dass sie sich die Geschichte in den nächsten Tagen wieder und wieder erzählen. Daniel und Silvio wechseln sich immer wieder ab und führen die Königsgarde über den Übungsparcours. Dass die beiden Talent haben, bleibt nicht unbeobachtet und erste Flachsereien machen die Runde: Was wäre, wenn der norwegische Stabführer morgen verhindert ist? Dazu kommt es dann zwar nicht mehr, aber eine ausdrückliche Einladung, nächstes Jahr zum Training wieder zu kommen und mit der ganzen Formation am Gardetag teilzunehmen, bringen sie mit nach Hause. Erstmals in Aktion zu erleben sind die neuen Stabführer am 1. Mai in Oberlichtenau zur Straßenparade um 13 Uhr und zum Aufmarsch am Sport- & Freizeitzentrum „Am Keulenberg" um 14 Uhr. Eingebettet ist das Ganze in einen bunten Familiennachmittag mit Konzerten der großen und kleinen Musiker des SZO und einem vielseitigen Angebot an Speisen und Getränken ab 13 Uhr auf dem Festplatz am Sport- & Freizeitzentrum.

