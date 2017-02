Warten auf den Wüstenrottag

Nicht vergessen, am 31. Dezember ist Wüstenrottag! Kennen Sie den Spruch? Richtig der stammt noch aus Zeiten, als uns ganze Vertreterkolonnen ihre Provisionen aus den Taschen zogen. Damals noch im gegenseitigen Einvernehmen, denn die Bausparkassen boten etwas, was Banken nicht mehr leisten wollten: Zinserträge ohne Risiko mit Staatszuschuss! Damit dürfte es nach dem jüngsten Urteil des BGH vorbei sein. Wer jetzt bauspart, muss sein Geld irgendwann in Betongold wandeln, spätestens wenn sein Vertrag zuteilungsreif wird. Jetzt bleiben nur noch drei Möglichkeiten: Ansparsumme auszahlen lassen, auf die Vertragskündigung warten oder sein Darlehen über die Restsumme abrufen, damit bauen oder eine Immobilie kaufen. Was Letzteres angeht, sollte man aber seine SCHUFA-Auskunft als Entscheidungshilfe heranziehen. In diesem Sinne Nachbarn, seid nett zueinander.