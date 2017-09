Wandern will gelernt sein

Man kann stolpern, sich den Fuß verknacksen, das Knie aufschlagen oder von etwas gestochen werden. Wandern ist also nicht ohne. Und deshalb bietet der Landesverband der Johanniter einmal jährlich einen Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs an. Für Wanderer, Bergsteiger, Erlebnispädagogen, Tour Guides und alle, die gern in der Natur sind. Die bekommen erklärt, was zu tun ist, wenn der Rettungsdienst mehr als zehn Minuten bis zur Rettung braucht, das Handy kein Netz hat und wie man einen provisorischen Hubschrauberlandeplatz baut. Das führt mich spontan zu der Frage: Wie haben wir früher überlebt? Also so vor 30 Jahren? In welcher Gefahr schwebte ich als Kind in den Schwedenlöchern, durch die mich die schon etwas betagten Eltern schleiften? Und vor allen: Wo lernt man Orientierung? Der Gefahr des Verlaufens ist doch ungleich größer...

C. Pönisch