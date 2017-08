Termin für „Blaue Schwerter“

Meißen. Der neue Termin für den Pokal der »Blauen Schwerter« in Meißen für 2018 steht fest. Gewichtheber hoffen auf einen funktionierenden Zeitplan beim Bau der neuen Halle. Vorausgesetzt die Umbauarbeiten der neuen Sporthalle verlaufen planmäßig, wird der 29. Pokal der Blauen Schwerter am 12. Mai 2018 in der neuen Meißner Stemmer-Halle stattfinden. Bis dahin muss aus der ehemaligen Schwimmhalle im Sportforum »Heiliger Grund« eine moderne Multifunktionssporthalle auf zwei Ebenen geworden sein, in der auch die Gewichtheber ihre Trainings- und Wettkampfstätte haben werden. Die organisatorischen Vorbereitungen für den Wettkampf laufen bereits. So wird es wieder ein starkes internationales Starterfeld geben. »Erstmal seit dem Neubeginn werden auch Gäste aus Übersee erwartet«, kündigt Michael Hennig an.

