Von Blitzen und Orden

Großpostwitz - PKW brennt auf Spreebrücke

Großpostwitz/O.L.. Schreck für einen Audi-Fahrer am Sonntagnachmittag kurz vor 17 Uhr in Großpostwitz. Der Fahrer bemerkte während der Fahrt Qualm im Fahrzeug, hielt den Wagen auf der Spreebrücke an der Dorfstraße und stieg schnell aus dem Auto. Beim Aussteigen wurde er leicht verletzt. Wenig später stand der Audi in Flammen. Die Feuerwehr rückte an und löschte das Wrack. Vermutlich war ein technischer Defekt Ursache für den Brand. Die Polizei ermittelt.

