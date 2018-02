Unfreiwillige Fastenhelfer: Krankheit & Urlaub

Eggerts Ostwind – Hochkomplex

Sachsen. Im Elbtal werden seit mehr als 120 Jahren auf hohem Niveau Elektromotoren gebaut und in alle Welt verkauft. Das trug stets dazu bei, die Region auf guten Plätzen bei Forschung und Wirtschaft zu halten. Rund um Pirna, Heidenau und Dresden ist zudem selten eine eingesessene Familie zu finden, in der jemand nicht irgendwann für den Elektromaschinenbau gearbeitet hat. Deshalb könnte der AfD-Politiker Höcke während einer rustikalen Aschermittwochs-Feier (am Rande des Elbtals) selbst bei Freunden Verwunderung ausgelöst haben – mit der Erklärung, warum Amerikaner und Chinesen vermehrt Elektro-Autos bauen. Nämlich: Elektromotoren sind einfach gestrickt, Diesel und Benziner dagegen hochkomplex. Die könnte nicht jeder bauen. Amerikaner und Chinesen hätten hier längst den Anschluss zu den Deutschen verloren. Ergo müsse man die hiesige Autoindustrie vor den Zugriffen von Merkel und Konsorten schützen. Nun ja, Herr Höcke hat eine extrem simple Art, die Welt zu erklären. Nur: Vor seiner Politikerzeit war er Geschichtslehrer. Und Geschichte ist keine einfach gestrickte Angelegenheit. Eher eine hochkomplexe. Die Vermutung liegt also nahe, die Schülerinnen und Schüler könnten sich in seinem Unterricht verschaukelt gefühlt haben. Ihr Hans Eggert Im Elbtal werden seit mehr als 120 Jahren auf hohem Niveau Elektromotoren gebaut und in alle Welt verkauft. Das trug stets dazu bei, die Region auf guten Plätzen bei Forschung und Wirtschaft zu halten. Rund um Pirna, Heidenau und Dresden ist zudem…