Tretminen im Osten

Achtung! Ein Hinweis an alle Fußläufer. Sie sind wieder aufgetaucht, die Schrecken jeder Schuhsohle: Tretminen. Kaum lichtet sich die weiße Pracht, Schnee und Eis packen ihre Sachen und verdampfen, da zeigt sich all das, was zuvor der Winter verdeckt hielt - und nicht zu unrecht. Leicht gekühlte Hundehaufen, die sich jetzt langsam in der Sonne rekeln und sich mit dem Wasser verbinden. Es gehört sicher einiges in eine Innenstadt, Hundekot zählt jedoch nicht dazu. Und ob das Treten in Hundehaufen Glück bringt, konnte bisher keine Studie ausreichend darlegen. Leute, wenn ihr eure vierbeinigen Zottel ausführt, dann führt bitte auch einen Hundekotbeutel mit. Den gibt es in ausreichend abwechslungsreichen Farben, Formen und Größen. Bei eBay werden 1000 Stück schon ab 19,99 Euro gehandelt. Also - Tretminen müssen nicht sein. Und: Schuld sind nicht die Hunde.