Sachsen mangelt es an Lehrern. Da sind kreative Ideen gefragt. Eine des Kultusministeriums lautet, Unterricht zu streichen. Kunst, Musik, Fremdsprachen und Sport sollen bald seltener auf dem Stundenplan stehen. Die Überlegung gibt es schon länger, weil in Sachsen mehr Stunden auf dem Plan stehen als in anderen Bundesländern. Man will die Schüler entlasten. Liest man Kommentare zu diesen Plänen, scheint bei vielen aber der Eindruck zu entstehen, das hier nicht an der Lösung des Problems, sondern an einer schöneren Statistik gearbeitet wird. Denn wo weniger unterrichtet wird, fehlen auch weniger Lehrer.



Ihr Tony Keil

redaktion@wochenkurier.info