Sonnencreme als Lebensweisheit

Nicht vergessen! Am 27. Mai ist der Tag der Sonnencreme. Und die wird auch nötig sein, denn der Wettertrend zeigt weiterhin ein klares Bild: Tageshöchsttemperaturen nahe der 30 Grad Celsius, wenig Wolken, kaum Niederschlag. Also - ran an die Sonnencreme. Und das bringt uns zu einem bekannten Lied von Baz Luhrmann aus dem Jahr 1999. Der Australier vertonte in „Everybody’s Free (To Wear Sunscreen)“ eine Zeitungskolumne und rät dazu, Sonnencreme zu benutzen. Zudem gab er der Menschheit noch weitere Lebensweisheiten mit auf dem Weg. Das Lied ging um die Welt, auch eine deutsche Version wurde veröffentlicht („Sonnencreme“ gesprochen von Dieter Brandecker). Verrückt: Auch wenn das Werk bereits 18 Jahre alt ist, die Lebensweisheiten sind auch heute nicht von der Hand zu weisen. Also - reinhören und immer daran denken: Sonnencreme nicht vergessen!

Stefan Staindl