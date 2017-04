Sie trotzten Pest und Panik

Die letzten Eier sind gegessen. Trotz Pest und Panik haben unsere Hühner doch einen recht ordentlichen Job gemacht. Oder? Immerhin hat das Osterfest geschmeckt wie immer, wenngleich mein Bedarf an hart gekochten Eiern und Verwandtschaftsbesuchen zunächst gedeckt ist. Doch nach Ostern ist ja bekanntlich auch immer vor Weihnachten. Der Handel wird uns pünktlich daran erinnern, spätestens wenn wir aus dem Sommerurlaub zurück sind. Erinnert sei aber jetzt schon an die große Geburtstagsparty, die derzeit in Schiebock vorbereitet wird. In Bischofswerda steppt dann nicht nur an einem Wochenende der Bär, hier wird das ganze Jahr lang gefeiert. So richtig startet das Vergnügen vom 27. April bis 1. Mai, wenn auf dem Festplatz zum Frühlingsfest mit Hexenverbrennung geblasen wird. Alles nur symbolisch, liebe Nachbarn. Eine schöne Woche noch!