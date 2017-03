Sie planen die Anschaffung eines neuen Autos? Wunderbar! Dann kaufen sie sich doch einfach mal eins in kanarienvogelgelb. Das ist die heimliche Trendfarbe 2017. Denn wie Forscher herausgefunden haben, sind Fahrzeuge mit dieser Farbe weniger in Unfälle verwickelt, als beispielsweise heidelbeerblaue Fahrzeuge. Fazit der Forscher: Die bessere Sichtbarkeit der gelben Fahrzeuge, in dem Falle Taxis, führte dazu, dass sie weniger in Unfälle verwickelt wurden. Allerdings ist zu bemerken, dass die Studie in Singapur durchgeführt wurde. Nun wissen wir, dass auf den Straßen in Zittau, Görlitz und Weißwasser weit weniger los ist, als in der asiatischen Metropole. Trotzdem bleibt die Signalfarbe eine Überlegung wert. Mein Auto ist knallrot und noch völlig unfallfrei.

Tony Keil