Sachsen kann ja doch tolerant sein

Ich gebe zu: Als ich das erste Mal von einer Weinmesse „Baden-Württemberg Classics“ in Dresden hörte war mein erster Gedanke: Im Weinland Sachsen? Das geht nicht gut. Doch das Gegenteil ist der Fall. In Dresden funktioniert das sehr gut. Weil wir in Sachen Wein eben sehr tolerant sind. Denn der erste Ort Sachsens, an dem sich die Badener und Württemberger Winzer vor acht Jahren präsentierten, war Leipzig. Der Erfolg dort war allerdings nur sehr mäßig. Kein Weinland eben. Hier hingegen haben Trollinger, Lemberger, Samtrot und Tauberschwarz längst ihre Fangemeinde gefunden. Deshalb hier mein Tipp: Lernen Sie die Wengerten aus dem Südwesten kennen, besuchen Sie die Weinmesse im CongressCenter. Am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, denn erstens gibt‘s ja Kostpröbchen und zweitens kostet der Eintritt dann nur die Hälfte. Viel Spaß wünscht