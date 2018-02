ÖPNV für lau

Wohin ziehen die Obdachlosen?

Riesa. Wieder geht ein Winter ins Land und es wurde immer noch keine Lösung für das marode DRK-Obdachlosenheim an der Riesaer Speicherstraße gefunden. Wie es dort weitergeht, interessierte auch die Riesaer Stadträte. Doch eine Antwort auf die Frage blieb die Verwaltung vorerst noch schuldig. Denn bisher wurde kein geeigneter Platz für das Obdachlosenheim und die Tafel gefunden. Für beide Einrichtungen ist seit Jahren ein Umzug vorgesehen, aber bisher immer am passenden Objekt gescheitert. Beim bestehenden Gebäude ist nicht nur das Dasch undicht, auch die Fassade und die maroden Fenster haben ihre beste Zeit lange hinter sich. Schimmel macht sich breit, weil ein Ausheizen der teilweise undichten Räume kaum möglich, noch finanzierbar ist. Der geplante Umzug in das zu wenig genutzte Sportinternat im vergangenen Jahr ist nicht zu stande gekommen. Man will den Sportstadt-Gedanken in Riesa noch nicht ganz aufgeben...Wieder geht ein Winter ins Land und es wurde immer noch keine Lösung für das marode DRK-Obdachlosenheim an der Riesaer Speicherstraße gefunden. Wie es dort weitergeht, interessierte auch die Riesaer Stadträte. Doch eine Antwort auf die Frage blieb…