Neue Art der Selbstkontrolle

„Steinhaus Bautzen“ ist SGD-Preisträger 2017

Dresden. Soziokulturelles Zentrum engagiert sich für Vielfalt und Integration Der mit 5.000 Euro dotierte SGD-Preis geht in diesem Jahr an das „Steinhaus Bautzen“. Die Preisübergabe erfolgt im Rahmen des Fan- und Familienfestes am Samstag, 22. Juli, vor dem Spiel gegen Wolfsburg. Als sozio-kulturelles Zentrum ist der…