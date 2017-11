Mein Tag X

Was ist eigentlich die Seele? Mehr als nur ein spannender Ort? Ein inaktives Schwabbelding in unserer Großhirnrinde was auf den Tag oder die Nacht X wartet? Erst dann erwacht, wenn wir des Priesters Sakramente nicht mehr bewusst warnehmen können? Oder ist sie doch nur ein Hirngespinst, welches gewissen Bartträgern 72 Jungfrauen, allen das Paradies und den Junkies ein buntes Nirvana verspricht? Irgendwann werden wir es wohl erfahren, allerdings weder Freund noch Feind darüber berichten können. Da wünscht man sich doch glatt ein feuerfestes Smartphone, damit es am Tag X noch mal ordentlich in der Urne bimmelt.

Ihr Bernd Witscherkowsky

berndwitscherkowsky@wochenkurier.info