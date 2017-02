Mein Geheimtipp für kostenloses W-Lan

Schnelles Internet ist für etliche Kommunen noch immer ein Wunschtraum, obwohl schon einige Jahre mit blumigen Worten die Breitbandoffensive verkündet wurde. Ein Gesamtkonzept des Landkreises scheiterte, weil es schlichtweg zu spät kam. Nicht wenige Kommunen haben selbstständig und mit Partnern wie Telekom oder Enso das Netz ausgebaut. In Pirna liegt schnelles Internet für die Stadt und die meisten Ortsteile seit 2016 an. Und in Tharandt soll es Ende des Jahres soweit sein. Wer aber in entlegenen ländlichen Gebieten wohnt, sitzt noch immer entnervt vor seinem PC. Doch es gibt einen Ausweg. In einem umgestalteten Triebwagen der Deutschen Bahn, der auf der Nationalparklinie U 28 zwischen Bad Schandau, Sebnitz und Decin verkehrt, ist kostenloses WLAN inklusive. Das Mini-Büro kurzzeitig auf die Scheinen verlagern, wäre zumindest ein zeitweiser Kompromiss. Ihre

Carmen Wolodtschenko