Zack, und wieder ein neues Wort gelernt. »Märzwinter« war mit bisher nicht geläufig. An einen entsprechenden Spätwintereinbruch im März kann ich mich nicht erinnern. Doch am kommenden Wochenende wird mir dazu die Chance gegeben - mit Frost, überfrierender Nässe und Schneegriesel. Der Winter will es noch einmal wissen, und das kurz vor dem Frühlingsanfang am 20. März. Was für ein lausiger Versuch, noch zu punkten. Dabei fällt mir ein: Ich erinnere mich wieder. »Märzwinter«, na klar. Das war doch 2013 am Ostersonntag. Damals wurden am 31. März die Spreewälder Osterreiter von dicken Schneeflocken begleitet. Was für ein Schauspiel. Darauf könnte ich in diesem Jahr allerdings verzichten.

Stefan Staindl

