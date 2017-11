Krösus trifft auf Kirche

Heilig Abend fällt ja in diesem Jahr auf einen Sonntag. Da dürften Krösus und Kirche wieder mächtig aneinander geraten. Sollen die Geschäfte am Vormittag öffnen oder besser geschlossen bleiben? Die Gewerkschaften sagen „nitschewo“ und rufen zum Boykott auf. Sogar ein paar große Einkaufstempler denken darüber nach, den Geist der Weihnacht nicht dem schnöden Mammon zu opfern. Die könnten es sich aber auch leisten, ihrem Personal einen Tag bezahlten Frieden im Jahr zu schenken, verschiedene Steuersparmodelle machen es ja schließlich möglich. Verbieten wird man es ihnen allerdings auch nicht können. Doch was ist mit den kleinen innerstädtischen Einzelhändlern, die gerade jetzt jeden Cent brauchen, weil acht Tage später die Big-Abbuche den Jahresgewinn drückt? Ihre Meinung zählt! Schreiben Sie mir einfach, was Sie von offenen Geschäften an Heiligabend halten.

Bernd Witscherkowsky

