Klasse Idee

Diebstahlopfer entdeckt eigenes Auto

Görlitz. Ein 21-jähriger Görlitzer rief am Montagnachmittag die Polizei. Er hatte an einer Tankstelle an der Ulica Armii Krajowej in Zgorzelec sein eigenes Auto entdeckt. Der rote VW Golf war in der Nacht zum 4. Dezember an der Hartmannstraße in Görlitz gestohlen worden. An dem Autobefanden sich bereits Kennzeichen aus dem Bezirk Zgorzelec. Das Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion informierte das Gemeinsame Zentrum der deutsch-polnischen Polizeiarbeit in Swiecko (PL). Von dort ging die Information an die Polizeikommandantur in Zgorzelec. Eine Streife der polnischen Polizei stellte den Golf sicher und übergab ihn vor Ort an den rechtmäßigen Eigentümer. Die Ermittlungen der Soko Kfz dauern an.