Keine Märchenstunde

Seit gut 15 Jahren müssen die sächsischen Rotkäppchen wieder etwas vorsichtiger durch unsere Wälder wandeln. Die Chance, einen leibhaftigen Wolf zu treffen, soll deutlich gestiegen sein. Das Zusammenleben mit Isegrim in unserer „Kulturlandschaft“ gestaltet sich hingegen nicht immer einfach, glaubt zumindest das Landratsamt Bautzen. Einer der Gründe, weshalb das Thema jetzt wieder auf die Agenda kommt. Und so wird es in den nächsten Wochen und Monaten intensive Informationsveranstaltungen in Sachen Wolfsmanagement und Herdenschutz geben. Den Anfang macht Königswartha, am Donnerstag, 1. Juni. Auch wenn der Termin zufällig auf den Internationalen Kindertag fällt, wird es wohl kaum eine Vorlesung aus den Werken der Gebrüder Grimm werden. Fans und Feinde können sich aber um 18 Uhr über den neuesten Stand informieren (Überbetriebliche Ausbildungsstätte, Gutsstraße). Bis dann!