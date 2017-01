Ich bin der Neue

Neues Jahr, neues Gesicht. Bisher blickte Ihnen in vertrauter Weise mein Kollege Bernd Witscherkowsky entgegen. Mit dem Silvester-Countdown wechselten nicht nur die Jahre, sondern auch Verantwortungsbereiche. Bernd Witscherkowsky schreibt jetzt für den Bereich Ostsachsen (Bautzen, Kamenz, Hoyerswerda). In seine Fußstapfen zu treten ist eine Herausforderung. Gut, nun bin ich nicht ganz ein Greenhorn. Stichwort: Urlaubsvertretung. Zwei, drei Wochen im Jahr schnupperte ich bereits in seinem Gebiet hinein. Ohnehin durfte ich schon viel schnuppern: Meine WochenKurier-Stationen gleichen einer spannenden Reise. In Cottbus, Leipzig, Döbeln, Kamenz und Lübben im Spreewald flogen meine Finger über die Tastaturen. Nun also in Senftenberg. Ich freue mich und bin gespannt auf die Menschen - wie sie leben, wie sie arbeiten und feiern. Na dann, ab die Post!

Stefan Staindl (redaktion@wochenkurier.info)