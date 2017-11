Guten Tag...

...lieber Herr Nachbar! Mal ehrlich, wie oft haben Sie das in letzter Zeit gesagt? Bei allen Hausgemeinschaften, die an der diesjährigen Aktion »Goldene Hausnummer« teilgenommen haben, ist das nicht nur eine Floskel. Es wird gelebt, Tag für Tag. Nicht nur bei der Grillrunde im Sommer. Auch in der dunklen Jahreszeit rücken viele zusammen und helfen sich, sei es bei der Kinderbetreuung, bei Einkäufen oder auch manchmal beim Besuch am Krankenbett. Am Ende sind es eben auch die kleinen Dinge, die gute Nachbarn auszeichnen. Wer weiß, was uns nächstes Jahr für tolle Geschichten erzählt werden. Ich bin gespannt!

Ihr Tony Keil

tonykeil@wochenkurier.info