14 Grad Celsius Lufttemperatur in der Wochenmitte! Klasse, der Frühling ist zurück. O.k. - der astronomische Frühlingsanfang ist erst am 20. März, doch die Sonne schenkt uns bereits jetzt mittels ihrer UVB-Strahlung viel Vitamin D. Eines der lebenswichtigsten Vitamine im Körper, denn es beteiligt sich an zahlreichen Vorgängen in den Zellen. Und die wollen in Schwung gebracht werden. Also - Laufschuhe an und rauf auf den Asphalt, auf Sand,- Wald- und Wiesenwege. Egal ob einsamer Wolf oder Herdenläufer. Ausreden gibt es jetzt nicht mehr, denn es gibt kaum einen besseren Start in die Laufzeit als dieses Wetter: Warmes Sonnenlicht, klarer, blauer Himmel und den Duft des nahenden Frühlings in der Nase. Für Frauen hat der Start der Laufsaison gleich einen doppelten Vorteil. Sie können sich mit neuen Laufklamotten eindecken. Erst shoppen, dann joggen. Wenn das keine Motivation ist.