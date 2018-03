Endlich...

ADAC-MX-Masters-Auftakt wieder in Fürstlich Drehna

Fürstlich Drehna. Nach dem Auftakt der Motocross-WM Anfang März in Argentinien rollt auch die deutsche Top-Serie ADAC MX Masters sinnbildlich so allmählich an den Vorstart. Deren Saisonauftakt findet traditionell in Fürstlich Drehna im Süden Brandenburgs statt, in diesem Jahr konkret am 21. und 22. April.

