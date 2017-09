Elektronische Spielzeug als Entscheidungshilfe

Riesa richtet 2019 den "Tag der Sachsen" aus

Riesa. Das Kuratorium „Tag der Sachsen“ hat am Samstag in seiner Festsitzung in Löbau über die Ausrichterstadt für den 28. „Tag der Sachsen“ 2019 abgestimmt. Nach einer überzeugenden Präsentation der Bewerberstadt Riesa, in der Oberbürgermeister Marco Müller und seine Mitarbeiter die ersten Planungen der Stadt vorgestellt haben, hat das Kuratorium der Großen Kreisstadt Riesa den Zuschlag erteilt. Riesa hat bereits den 8. „Tag der Sachsen“ im Jahr 1999 ausgerichtet und verfügt damit über umfangreiche Erfahrungen bei der Vorbereitung des größten Vereins- und Heimatfestes im Freistaat Sachsen. Die Große Kreisstadt Riesa hatte sich als einzige Kommune um die Ausrichtung des 28. „Tages der Sachsen“ 2019 beworben. Das Kuratorium „Tag der Sachsen“ hat am Samstag in seiner Festsitzung in Löbau über die Ausrichterstadt für den 28. „Tag der Sachsen“ 2019 abgestimmt. Nach einer überzeugenden Präsentation der Bewerberstadt Riesa, in der Oberbürgermeister Marco…

