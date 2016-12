Eine vernünftige, neue Regelung

Kurz vor Jahresschluss hatten wir wieder Fahrplanwechsel im öffentlichen Nahverkehr, wie Sie sicher bemerkt haben. Anders, als in anderen Jahren beglückte uns der VVO diesmal nicht mit Tariferhöhungen, die kommen erst im Herbst wieder. Jetzt verkündete der Verkehrsverbund mal vernünftige neue Regelungen. Seit 11. Dezember fahren Kinder generell bis zum Tag der Einschulung kostenlos, vorher galt der 6. Geburtstag als Grenze. Mit dem ersten Schultag bis zum 15. Geburtstag gelten ermäßigte Fahrpreise. Und noch eine Neuerung trat im Dezember in Kraft. Sie betrifft den Umtausch von Fahrausweisen. Bislang konnten diese nach Preisanpassungen, was ja meist Erhöhungen sind, fünf Monate lang umgetauscht werden. Nun haben Fahrgäste drei Jahre Zeit. Also keine Hektik, feiern Sie schön und unfallfrei ins neue Jahr!

Ihre Carmen Wolodtschenko

redaktion@wochenkurier.info