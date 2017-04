Eine desolate CDU

Es ist unübersehrbar, wir steuern mit Riesenschritten auf den Bundestagswahlkampf zu. Dass sich in Pirna eine neue Wählervereinigung „Wir für Pirna – Freie Wähler“ gegründet hat, ist natürlich auf den desolaten Zustand der Pirnaer Stadt-CDU zurückzuführen, denn die meisten Akteure sind ehemalige CDU-Mitglieder. Aber das ganze passiert noch rechtzeitig, um für die Bundestagswahlen gerüstet zu sein. Auch in Dipps will man in Sachen Wahlkampf nichts dem Zufall überlassen. Da mehrere Parteien große Plakatwände aufstellen wollen und natürlich zentrale Standorte bevorzugen, wäre Knatsch vorprogrammiert. Um das zu vermeiden, hat die Stadt beschlossen, eine Plakatlotterie durchzuführen. Per Los wird über den jeweiligen Standort entschieden. Im April wird schon gelost. Die Parteienvertreter werden dazu eingeladen, um alles transparent zu gestalten. Keine dumme Idee, meint Ihre