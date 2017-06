Düstere Prognosen

Es ist so ei-

ne Sache mit dem Handwerk, und dem goldenen Boden. Wenn es in der Firma altersbedingt keinen Nachfolger gibt, sieht es duster aus. IHK, Handwerkskammer und Wirtschaftsministerium haben eine Umfrage für Sachsen vorgelegt, an der sich 2.764 Unternehmen beteiligten. Das Ergebnis ist alarmierend: 72 Prozent haben bisher keine Nachfolgeregelung getroffen, 27 Prozent regeln das in der Familie, 20 Prozent schließen den Betrieb und 48 Prozent sind sich unschlüssig über die Übergangsform. Das Problem ist nicht neu, wird aber durch die Altersstruktur immer drängender. Jährlich stehen in Sachsen über 1.000 Firmenübergaben an. Ein Geheimrezept gibt es nicht. Es hilft nur frühzeitige Auseinandersetzung mit dem Thema und lernen, Verantwortung abzugeben. Die neue Generation muss in die Aufgaben hineinwachsen und aus eigenen Fehlern lernen, meint Ihre

Carmen Wolodtschenko