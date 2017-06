Die SPD hinkt 4 Jahre hinterher

22. Elbeschwimmen am 8. Juli

Königstein/Sächs. Schw.. In der Elbe tummeln sich heute nicht nur verschiedene Fische – nein das Gewässer lädt auch wieder zum Schwimmen ein. Bald ist es wieder soweit. Am 8. Juli veranstaltet die DLRG ihr traditionelles Elbeschwimmen, und das nun schon zum 22. Mal. In diesem Jahr wird es wieder eine Langstrecke ab Königstein, sowie die üblichen Strecken ab Kurort Rathen und Stadt Wehlen geben. Die Starts erfolgen: ab Königstein, Start 9.45 Uhr, 20 Euro Startgebühr, vorherige Anmeldung erforderlich!, Treff an der Fähre linkelbisch ab Rathen, 3,5 km, Start: 11 Uhr, Treff unterh. der Fähre, linkselbisch ab Wehlen, 900 m, Start: 11.30 Uhr, Treff;vor der Hofewiese, rechtselbisch Treff ist jeweils 30 Minuten vor dem Start. Das Ziel ist jeweils in Höhe des Freibades in Wehlen, wo anschließend auch geduscht werden kann. Empfohlen wird Badeschuhe zu tragen. Die Anmeldung für die Langstrecke ist bis zum bis zum 1. Juli (Meldeschluss 18 Uhr) möglich. Mindestalter für diese Strecken ist 16 Jahre. Es werden nur Anmeldungen an folgende Mailadresse registriert: 2017@elbeschwimmen.de Infos: Telefon: 03501 - 516365 Telefax: 03501 - 516366 E-Mail: info@pirna.dlrg.de

