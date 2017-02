Die Datenrettungsmission

Dresden kommt nicht zur Ruhe

Dresden. Die Identitäre Bewegung hing am Montagmorgen einen Banner sowie eine Fahne an das Denkmal auf dem Neumarkt. Am Vormittag entfernten Mitarbeiter der Stadt diese wieder.Die Identitäre Bewegung hing am Montagmorgen einen Banner sowie eine Fahne an das Denkmal auf dem Neumarkt. Am Vormittag entfernten Mitarbeiter der Stadt diese wieder.