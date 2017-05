Deutsche (Über-) Korrektheit?

Fehler passieren überall, wo Menschen arbeiten! Das kann man in der Regel auch wieder gerade biegen. Scheinbar aber nicht, wenn der „Amtsschimmel“ einen Fehler macht. Denn was passiert, wenn der neu ausgestellte Reisepass mit seinen vielen versteckten biometrischen und geheimen Merkmalen nicht korrekt erstellt wurde, bekam unlängst eine Familie in Bayern zu spüren. Wegen einer nicht weitergereichten Registrierung im Amt, wurde sie vom Zoll aussortiert. Einreise verweigert - Urlaub futsch! Ihr neuer Pass war nicht korrekt gemeldet. Wer kommt denn jetzt für den Schaden auf? Natürlich der Passinhaber. Er sei schließlich für seine Ausweispapiere selbst verantwortlich - urteilte das Gericht. Vielleicht fahren wir alle mal vorsichtshalber zum Dresdner Flughafen und lassen vom Zoll testen, ob mit Pass & Co alles in Ordnung ist, bevor es auf weite Reise geht. Die werden sich freuen...

Verena Farrar