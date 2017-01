Der Wolf als Politikum

Der Wolf wird zum Problem. Besser gesagt zum Politikum. Bisher kamen sich wegen ihm nur Schafhalter, Jäger und Naturschützer in die Wolle. Jetzt befassen sich Parteien mit dem Wolf an sich. Die AfD regte per Antrag im Landtag schon im Dezember eine Obergrenze für Wölfe an. Stichwort: Bejagung. Jetzt Mitte Januar legt auch die CDU nach bzw. einen „Entschließungsantrag zum Antrag der AfD-Fraktion" vor, in dem sinngemäß das Gleiche gefordert wird.Gut, der CDU-Antrag ging im Landtag Brandenburg ein, aber auch Sachsen hat ja schon längst Probleme mit Isegrim. Im Hohwald, in der Sächsischen Schweiz, treibt er sich umher, in der Gegend um Nossen hat er Spuren hinterlassen und ein polnischer Problemwolf trat jetzt illegal bei Görlitz über die Grenze. Nicht mehr lange und er steht eines Morgens vorm Landtag in Dresden. Dann knallt‘s aber. Carola Pönisch