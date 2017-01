Haben Sie schon mal vom Slogometer gehört? Ich auch nicht. Mit dem Slogometer wird erfasst, welche Begriffe in der Werbung, also in Slogans, und in Überschriften am häufigsten verwendet werden. Die Sieger von 2016 heißen „einfach“, „mehr“, „wir“. Allein das wäre schon ein toller Slogan, nur fehlt mir dazu gerade der zu bewerbende Aspekt. Dank des Slogometer weiß ich allerdings, dass sich „einfach“ von Platz 3 (2014) über Platz 2 (2015) nun auf die Poleposition hochgearbeitet hat. „Mehr“ war von 2012 bis 2014 Spitzenreiter, rutschte dann leicht ab, schaffte es aber im letzten wieder auf das zweithöchste Treppchen. Der Verlierer im Slogometer-Ranking ist das „wir“. Zwei Jahre stand es an der Spitze, dann fiel es tief auf Platz 3. Ich vermute jetzt einfach mal: Es lag an zu viel „Wir schaffen das“...