Nicht erst seit Falcos „Jeanny“ wissen wir: Das Leben ist Veränderung. Dabei hätte es gern noch eine Weile in seinen geordneten Bahnen bleiben können. Ohne den bangen Blick in die neuesten blutigen Nachrichten. Ohne die brodelnde Welt ringsum. Ohne das Wissen, was eine Nizza-Sperre ist oder sich Gedanken darüber zu machen, was wohl Freunde in der 12.000 Kilometer entfernten Zweitheimat denken mögen, wenn sie jetzt deutsche Nachrichten schauen. Aber um weniger dramatisch als vielmehr lieber musikalisch zu bleiben: Es ist wie es ist (Böhse Onkelz). In diesem Fall eben die Herausforderung, die das neue Jahr mit sich bringen wird. Auf der großen politischen Bühne, aber auch im lokalen und privaten Umfeld. Und es ist vor allem eine riesen Chance. Let‘s do it! (kein Song).

Mit zuversichtlichen Grüßen,

Ihr Henry Gbureck,

redaktion@wochenkurier.info