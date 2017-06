Cottbus vor Besucher-Invasion

Über 100.000 Menschen werden am Wochenende in Cottbus erwartet. Dabei steht die 26. Auflage des Stadtfestes in diesem Jahr besonders im Fokus, vor allem der Sicherheitsbehörden. Denn die Vorkehrungen, die im Vorfeld getroffen wurden, sind so umfangreich wie nie. Während einerseits die allgemeine Terrorgefahr in Deutschland hier hineinspielt, ist es auch ein hausgemachtes Cottbuser Problem der letzten Wochen, was zur erhöhten Wachsamkeit beiträgt - Stichwort Stadthalle. Am Ende dürften wohl nicht nur Polizei, Veranstalter und Stadt Cottbus auf ein ruhiges Fest hoffen. Auch der überwältigende Teil der Besucher wird das so empfinden. Und wer weiß, vielleicht ist ein friedliches Stadtfest ja auch der Auftakt für eine friedliche Zeit danach. Zu wünschen wäre es...

Jan Hornhauer