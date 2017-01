Bus fahren für's Schnitzel?

„Dann sollen sie doch Kuchen essen" soll Marie Antoinette gesagt haben, als sich das Volk kein Brot leisten konnte. „Dann sollen sie doch Bus fahren" sagt jetzt (sinngemäß) Maria Krautzberger. Die Chefin des Umweltbundesamts will die Mehrwertsteuer für Tierprodukte wie Milch und Fleisch erhöhen, weil die Produktion so klimaschädlich ist. Mit den Mehreinnahmen könne man ja pflanzliche Lebensmittel und öffentliche Verkehrsmittel billiger machen. Wer also auch in Zukunft nicht auf sein Schnitzel verzichten will, muss eben mehr Bus fahren. Vielleicht sollte man die Menschen lieber zu einem bewussteren Umgang mit Lebensmitteln animieren, als mit einer Steuererhöhung vor allem die weniger gut situierten zum Verzicht zu zwingen. Tony Keil