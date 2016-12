Beim Barte des Johannes

Die Inventur der Verwandtschaft, also Weihnachten, ist Geschichte. Nur noch wenige Stunden, dann holen die Hobbypyromanen des Landes, wieder ihre Polenböller aus Kellern und Scheunen. Schließlich soll es den Geistern des Jahres 2016 an den Kragen gehen. Eine recht ungleiche Jagd zugunsten der Geister, denn die dürften längst erkannt haben: Je kürzer die Lunte des Mannes, desto schwärzer der Bart des Johannes! Oder um es mit den Worten eines friedliebenden Russen zu sagen: Wer zu spät abhaut, den bestraft die Rakete! Wie auch immer, Silvester werden wieder einige Millionen in den Himmel geblasen, wahrscheinlich mehr als je zuvor. Nicht verwunderlich, denn das vergangene Jahr war ja recht rar mit Sternstunden bestückt. Zumindest kann man bei einem zünftigen Feuerwerk seine Spareinlagen noch einmal aufleuchten und als Zinssterne herabrieseln sehen. Allerdings auch kein Grund, ausschließlich in Schwarzpulver zu investieren. 2017 wird besser! In diesem Sinne Nachbarn, die Wunderkerzen immer schön flach halten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Bernd Witscherkowsky

redaktion@wochenkurier.info