Beeindruckende Weitsicht

Nun bekommt die Region doch einen Skywalk, wenn auch weniger spektakulär, als er einst in Bad Gottleuba am Hotel Augustusberg geplant war. Dort sollte ein gläserner Rundweg über 28 Meter hufeisenförmig ins Osterzgebirge hineinragen. Eigentlich sollten sich schon 2015 dort Ausflügler tummeln. Der Ideengeber zog sich zurück, es blieb bei der Idee. Da ist der Bad Schandauer Ortsteil Ostrau ein ganzes Stück weiter. Anfang Mai wurde ein 40 Tonnen schweres Stahlbetonteil für den, wenn auch kleineren, Skywalk angeliefert und die Montage begann. Etwa 15 Meter über dem Elbtal wird man in die Felsenwelt des Elbsandsteingebirges schauen können. Für zwei Millionen Euro wird zudem die Kurpromenade in Ostrau ausgebaut. Zu der Weitsicht kann man die Bad Schandauer nur beglückwünschen, meint Ihre

Carmen Wolodtschenko