Bausparer für Tattoo-Entferung

Dialog zwischen Mutter und Tochter zum Thema Tattoo. Mutter: „Guck dir doch mal im Sommer die alten Frauen mit Tattoos an, sieht doch schrecklich aus. Und warum muss der Name deines Kindes auf deinem Körper stehen? Wirst du ja wohl nicht vergessen." Tochter: „Mutter, wenn meine Generation alt ist, haben wir alle schrumpelige Bilder auf der Haut. Da gucken wir die Tattoolosen dann schräg an." Sollte man also als fürsorgliche Mutter/spätere Oma Bausparverträge abschließen, damit später, wenn die Vernunft Einzug hält in die Hirne des Nachwuchses, genügend Kohle da ist, um die Spuren des jugendlichen Übermutes zu beseitigen? Wäre ich in der Versicherungsbranche, würde ich mir darüber jetzt ernsthafte Gedanken machen. Leider wird der nächste Sommer wieder deutlich machen, dass Tätowieren viel zu billig ist.

Carola Pönisch