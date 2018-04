Am Fenster

Eggerts Ostwind – Sinn-Fragen

Sachsen. Es war russisches Gift, mit dem ein ehemaliger russischer Agent in England attackiert wurde. Sagt die britische Regierung. Die russische verweist hingegen auf Untersuchungen eines Schweizer Labors, wonach das Gift in den USA oder Großbritannien hergestellt worden sei. In Syrien hat es einen Giftgasangriff durch das Assad-Regime gegeben. Sagen die Regierungen des Westens und zeigen Opferbilder. UN-Spezialisten finden zunächst keine Giftspuren. Und Assad und seine Schutzmacht Russland lassen verbreiten, mit einem solchen Angriff nichts zu tun zu haben. Was stimmt, was ist Erfindung? Das herauszufinden ist für den heutigen Nachrichtennutzer schwer bis unmöglich. Hilft da die Frage weiter, was und welche Tatsachenbehauptung wem gerade in die Karten spielt? Probieren wir es aus. Sollte sich beispielsweise das Assad-Regime – wie im vorliegenden Fall – ausgerechnet in der Stunde eines militärischen Sieges wegen eines Giftgasüberfalls vor aller Welt auf die Anklagebank setzen? Welchen Sinn machte das? Keinen. Hingegen machte die Behauptung Sinn, die syrische Regierung sei es gewesen. Damit konnte immerhin ein Raketenangriff begründet werden, der wiederum vielen Menschen den Tod brachte. Einen ganz und gar sinnlosen Tod. Ihr Hans Eggert